Разведка Турции сообщила о намерении оппозиции совершить госпереворот

Национальная разведка (MİT) Турции узнала, что оппозиционеры намеревались 13 мая, за день до президентских выборов в стране, совершить государственный переворот. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

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По данным издания, днем 13 мая майор морской пехоты С.Т. посетил региональное управление MİT в Чанаккале и заявил, что в республике готовится попытка переворота по аналогии той, которая была совершена в 2016 году.

В MİT информацию восприняли очень серьезно. Соответствующие оповещения получили Министерство национальной обороны и Генеральный штаб, также была проинформирована администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Все военные казармы и базы по очереди обыскали. Вход в казармы был ограничен, пишет Yeni Şafak.

Впоследствии выяснилось, что С.Т. соврал, предположительно, из-за нестабильного психического здоровья. Несмотря на это, меры предосторожности на военных базах и в частях продолжались до 28 мая - до второго тура голосования на президентских выборах.

В Турции не в первый раз пытались насильственным путем сменить власть. Так, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в республике группа мятежников совершила попытку государственного переворота. Это событие вошло в историю как Турецкий военный путч, поскольку его организовали военные. Они взяли под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе.

В конечном итоге бунт удалось подавить. По состоянию на декабрь 2016 года по делу о попытке госпереворота в Турции было арестовано более 37 тысяч человек. Турецкие власти обвинили в произошедшем организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. 3 июня 2023 года в Анкаре прошла инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет занимать этот пост до 2028 года. Политик объявил новый состав кабмина, в котором только два министра остались из прошлого созыва.