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Шмыгаль заявил о запуске эвакуационных поездов из Херсона

На фоне частичного разрушения плотины Каховской ГЭС существует угроза затопления 80 населенных пунктов, и из-за этого из Херсона в Николаев намерены запустить эвакуационные поезда, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети.

Шмыгаль заявил о запуске эвакуационных поездов из Херсона
© Пресс-служба Кабмина Украины

Предполагается, что первый поезд направится уже в 12.00. Как добавил Шмыгаль, для эвакуации жителей правого берега Херсона подготовлены поезда в Николаев.

"В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне", - подчеркнул украинский премьер.

В эвакуации жителей Херсона и близлежащих сел принимает участие украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця".

В дальнейшем могут быть введены дополнительные поезда, нужные для эвакуации населения.

До этого в компании "Укргидроэнерго" сообщили, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению, так как полностью разрушена.

В свою очередь, глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что самый страшный возможный исход из-за разрушений на Каховской гидроэлектростанции миновал.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС.

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