$81.33+0.4587.03-0.07

Немецкая газета рассказала о нехватке у ЕС денег на Украину

У Евросоюза заканчиваются деньги и на все желаемые цели — поддержку Украины, переход на «зеленую» энергию, борьбу с Китаем — средств может не хватить. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

В Германии сообщили о нехватке у ЕС денег на Украину
© globallookpress.com

Украинский кризис и отказ от российского газа, первые последствия изменения климата и поздние последствия пандемии, миграционное давление, а теперь еще и растущие процентные ставки — наверное, никогда раньше Европа не сталкивалась с таким количеством кризисов одновременно, подчеркивает издание.

Видео дня

«Множественные кризисы становятся постоянными и истощают финансовые ресурсы ЕС. Бюджетные резервы союза практически исчерпаны», — отмечает газета.

В результате тема, которая, в лучшие времена, вероятно, представляла бы интерес только для специалистов, перемещается в центр дебатов о европейской политике: пересмотр бюджета ЕС. На этой неделе Йоханнес Хан, ответственный комиссар, представит предложения по бюджету на 2024 год, а затем в середине месяца представит среднесрочный обзор финансовых рамок до 2027 года.

При этом готовность отдельных стран вкладывать деньги в бюджет ЕС невелика, особенно в Германии, главном доноре Евросоюза.

Многие средства, которые есть в распоряжении ЕС, «жестко распределены», — к примеру, на общую сельскохозяйственную политику или фонд сплочения, предназначенный для выравнивания экономической мощи в Европе.

Ограниченный «жестким корсетом» обязательных расходов, ЕС не может стать великой державой. С нынешней бюджетной структурой Европа не справляется со своими задачами, подчеркивает Handelsblatt.

В 2023 году у ЕС остается менее 30 миллиардов евро на поддержку Украины, ускорение трансформации энергетики, укрепление производства микросхем, увеличение местного производства экологически чистых технологий, открытие новых источников сырья и противодействие инициативе Китая «Один пояс, один путь».

«В этом году Хану придется выжать последние резервы из семилетнего бюджета», — заключило издание.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС работает над четырехлетним планом финансовой помощи Украины «на десятки миллиардов евро». В Евросоюзе решили изменить подход из-за критики со стороны союзников за «бессистемную» финансовую помощь Киеву. Еще одна цель инициативы — побудить союзников, в частности, США и Британию, взять на себя аналогичные долгосрочные обязательства по поддержке Украины.

План может быть представлен уже в июне, но для его принятия потребуется согласие всех стран ЕС. Ранее Венгрия уже блокировала выделение новой помощи Киеву.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий