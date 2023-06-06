В Германии сообщили о нехватке у ЕС денег на Украину

У Евросоюза заканчиваются деньги и на все желаемые цели — поддержку Украины, переход на «зеленую» энергию, борьбу с Китаем — средств может не хватить. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Украинский кризис и отказ от российского газа, первые последствия изменения климата и поздние последствия пандемии, миграционное давление, а теперь еще и растущие процентные ставки — наверное, никогда раньше Европа не сталкивалась с таким количеством кризисов одновременно, подчеркивает издание.

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«Множественные кризисы становятся постоянными и истощают финансовые ресурсы ЕС. Бюджетные резервы союза практически исчерпаны», — отмечает газета.

В результате тема, которая, в лучшие времена, вероятно, представляла бы интерес только для специалистов, перемещается в центр дебатов о европейской политике: пересмотр бюджета ЕС. На этой неделе Йоханнес Хан, ответственный комиссар, представит предложения по бюджету на 2024 год, а затем в середине месяца представит среднесрочный обзор финансовых рамок до 2027 года.

При этом готовность отдельных стран вкладывать деньги в бюджет ЕС невелика, особенно в Германии, главном доноре Евросоюза.

Многие средства, которые есть в распоряжении ЕС, «жестко распределены», — к примеру, на общую сельскохозяйственную политику или фонд сплочения, предназначенный для выравнивания экономической мощи в Европе.

Ограниченный «жестким корсетом» обязательных расходов, ЕС не может стать великой державой. С нынешней бюджетной структурой Европа не справляется со своими задачами, подчеркивает Handelsblatt.

В 2023 году у ЕС остается менее 30 миллиардов евро на поддержку Украины, ускорение трансформации энергетики, укрепление производства микросхем, увеличение местного производства экологически чистых технологий, открытие новых источников сырья и противодействие инициативе Китая «Один пояс, один путь».

«В этом году Хану придется выжать последние резервы из семилетнего бюджета», — заключило издание.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС работает над четырехлетним планом финансовой помощи Украины «на десятки миллиардов евро». В Евросоюзе решили изменить подход из-за критики со стороны союзников за «бессистемную» финансовую помощь Киеву. Еще одна цель инициативы — побудить союзников, в частности, США и Британию, взять на себя аналогичные долгосрочные обязательства по поддержке Украины.