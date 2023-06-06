«Это будет катастрофой»: в Европе забили тревогу из-за пророссийских партий

В Еврокомиссии назвали «катастрофой» возможную победу пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии, пишет Politico со ссылкой на чиновников. По словам собеседников издания, победа положительно настроенных к Москве политических партий дадут Кремлю «мощный инструмент против Украины». С их помощью Россия, по мнению чиновников, сможет облегчить борьбу с санкциями.

Это будет катастрофой, — заявили собеседники издания.

Пророссийскими Еврокомиссия называет Австрийскую партию свободы и словацкую партию Smer.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала геноцидом перемещение украинских детей в Россию. В ПАСЕ заявили о «депортации» и «русификации» несовершеннолетних. Российская сторона неоднократно объясняла свои действия по эвакуации детей намерением спасти их.