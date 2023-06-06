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Кандидат в президенты США считает, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине

Включение в состав НАТО новых стран привело к конфликту на Украине. Такое мнение высказал в понедельник в интервью газете Politico предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший ранее об участии в президентской гонке в США.

Кандидат в президенты США назвал причину конфликта на Украине
© EPA

"Я знаю, что так говорить нельзя, но это фактически правда. Расширение НАТО стало катастрофой", - подчеркнул претендент на выдвижение в президенты США от республиканцев.

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В рамках процесса урегулирования на Украине, как предложил Рамасвами, Россия должна получить "Крым и большую часть Донбасса", а НАТО - пообещать, что Киев не вступит в альянс. США при этом должны восстановить "полноценные экономические отношения" с Россией, сказал он.

"Это большие уступки", - подчеркнул Рамасвами.

По его версии, урегулирование должно заключаться и в "заморозке линии соприкосновения в стиле Корейской войны, в соглашении о перемирии".

При этом НАТО, продолжил предприниматель, "может осуществлять надзор и наблюдение" за ситуацией на Украине.

"Я не считаю, что нам нужны реальные войска на территории Украины", - сказал Рамасвами.

Участник президентской гонки пояснил, что сделки необходимо достичь, чтобы остановить сближение России с Китаем. Он утверждал, что более тесные отношения Москвы и Пекина якобы повышают вероятность гипотетического "вторжения Китая на Тайвань". В связи с этим, согласно предложению Рамасвами, в обмен на уступки Запада Россия должна прекратить совместные военные учения с Китаем, вывезти ядерное оружие из Калининграда и Белоруссии, а также "отказаться от военного присутствия в Западном полушарии, в частности на Кубе и в Венесуэле". Если США смогут пойти на эту сделку, то они "полностью добьются своих целей", полагает участник гонки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.

Кандидат в президенты США озвучил потери ВСУ

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