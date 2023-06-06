Кандидат в президенты США назвал причину конфликта на Украине

Включение в состав НАТО новых стран привело к конфликту на Украине. Такое мнение высказал в понедельник в интервью газете Politico предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший ранее об участии в президентской гонке в США.

"Я знаю, что так говорить нельзя, но это фактически правда. Расширение НАТО стало катастрофой", - подчеркнул претендент на выдвижение в президенты США от республиканцев.

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В рамках процесса урегулирования на Украине, как предложил Рамасвами, Россия должна получить "Крым и большую часть Донбасса", а НАТО - пообещать, что Киев не вступит в альянс. США при этом должны восстановить "полноценные экономические отношения" с Россией, сказал он.

"Это большие уступки", - подчеркнул Рамасвами.

По его версии, урегулирование должно заключаться и в "заморозке линии соприкосновения в стиле Корейской войны, в соглашении о перемирии".

При этом НАТО, продолжил предприниматель, "может осуществлять надзор и наблюдение" за ситуацией на Украине.

"Я не считаю, что нам нужны реальные войска на территории Украины", - сказал Рамасвами.

Участник президентской гонки пояснил, что сделки необходимо достичь, чтобы остановить сближение России с Китаем. Он утверждал, что более тесные отношения Москвы и Пекина якобы повышают вероятность гипотетического "вторжения Китая на Тайвань". В связи с этим, согласно предложению Рамасвами, в обмен на уступки Запада Россия должна прекратить совместные военные учения с Китаем, вывезти ядерное оружие из Калининграда и Белоруссии, а также "отказаться от военного присутствия в Западном полушарии, в частности на Кубе и в Венесуэле". Если США смогут пойти на эту сделку, то они "полностью добьются своих целей", полагает участник гонки.