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В Дании заявили об ожидании сигнала о мире от России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины ждут от России сигнала о мирном урегулировании действующего конфликта. Ее слова приводит РИА Новости.

В Дании заявили об ожидании сигнала о мире от России
© Reuters

Фредериксен предположила, что «мы все очень заинтересованы в мире». Она также заявила об ожидании сигнала о мире от России. Однако политик добавила, что «для танго необходимы двое» и что «никто из союзников не хочет ничего делать без Украины».

Ранее сообщалось, что Дания поставит Украине 19 новых артиллерийских систем. Фредериксен выразила уверенность, что компании страны инвестируют средства в восстановление Украины.

«Дания вас будет поддерживать столько, сколько потребуется», — обещала она в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она сообщила о попытках ведения наступательных действий на нескольких направлениях фронта и добавила, что их эпицентром станет направление Бахмута (украинское название Артемовска).

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