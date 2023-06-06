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"Бюст женщины" работы Пабло Пикассо продан за 3,4 миллиона евро

За 3,4 миллиона евро с аукциона в немецком Кельне было продано полотно знаменитого художника Пабло Пикассо - "Бюст женщины". По информации газеты Welt, организаторы аукционного дома VanHam рассчитывали выручить за картину только 1,5 - 2,5 миллиона. Однако покупатель, объявившийся по телефону из Швейцарии, предложил намного больше.

"Бюст женщины" работы Пабло Пикассо продан за 3,4 миллиона евро
© Российская Газета

"Бюст женщины", он же портрет второй жены художника - француженки Жаклин Рок, написан им в 1971 году. Испанец по происхождению Пикассо (1881-1973 гг.), проживавший во Франции с 1904 года, познакомился с Жаклин в 1953 году. Через пять лет они поженились. К тому времени Пикассо уже был вдовцом - его первая жена Ольга Хохлова скончалась в 1955 году.

Жаклин, которая была моложе мужа более чем на 40 лет, стала для Пикассо, как отмечается в каталоге аукционного дома, и музой, и возлюбленной, и самоотверженной помощницей. В том числе и терпеливой натурщицей. А он, в свою очередь, не уставал писать ее многочисленные портреты. Как отмечают знатоки, этих портретов насчитывается гораздо больше, чем изображений всех других женщин.

Вплоть до его смерти в 1973 году Жаклин жила только для него и для его творчества. Художник ценил ее безграничную преданность и называл ее не иначе, как "своим солнцем". Потеряв Пабло, Жаклин долго страдала от депрессий и, в конце концов, через 13 лет после смерти мужа не выдержала - покончила с собой. Ей было 59. Она оставила в наследство свой портрет кисти любимого Пикассо, Тот самый "Бюст женщины", ушедший накануне с торгов в Швейцарию.

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