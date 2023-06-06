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Озвучена причина смерти шпиона СССР Ханссена

Центральная фигура одного из самых громких случаев шпионажа в истории Соединенных Штатов, бывший сотрудник ФБС и агент разведки СССР и России Роберт Ханссен 5 июня умер в своей камере в федеральной тюрьме Флоренции.

Раскрыта причина смерти шпиона СССР Ханссена
© FBI

Как сообщает AP News, согласно информации его источника, близкого к ситуации, Ханссен умер по естественным причинам.

Сначала шпиона нашли в кровати без сознания. Позже медики объявили мужчину мертвым.

Как сообщалось ранее, на момент смерти Роберту Хансену было 79 лет.

Ранее "СП" писала, что Московский городской суд оставил в следственном изоляторе театрального режиссёра Евгению Беркович по делу о пропаганде терроризма.

В тюрьме США умер советский разведчик Роберт Ханссен

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