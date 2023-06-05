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В Харьковской области сообщили о разгерметизации аммиакопровода

Аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области получил повреждения при обстреле, сообщил глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

В Харьковской области сообщили о разгерметизации аммиакопровода
© ТАСС

По его словам, на территории развернут штаб по ликвидации последствий случившегося. Сейчас на месте работает аварийная бригада. «В Купянском районе поврежден трубопровод с аммиаком. В результате произошла разгерметизация трубопровода», — уточнил он.

Ранее российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, расположенный в районе Кисловки. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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