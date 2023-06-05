В Харьковской области сообщили о разгерметизации аммиакопровода

Аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области получил повреждения при обстреле, сообщил глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, на территории развернут штаб по ликвидации последствий случившегося. Сейчас на месте работает аварийная бригада. «В Купянском районе поврежден трубопровод с аммиаком. В результате произошла разгерметизация трубопровода», — уточнил он.