Эрдоган назначил нового главу турецкой разведки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу Национальной разведывательной организации страны. Им стал его пресс-секретарь Ибрагим Калына, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого главы.

«Эрдоган назначил господина Калына главой Национальной разведывательной организации», — говорится в тексте.

Ранее пост главы турецкой разведки занимал Хакан Фидан. Теперь же он является министром иностранных дел Турции.