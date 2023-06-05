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Эрдоган назначил нового главу турецкой разведки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу Национальной разведывательной организации страны. Им стал его пресс-секретарь Ибрагим Калына, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого главы.

Эрдоган назначил нового главу турецкой разведки
© globallookpress.com

«Эрдоган назначил господина Калына главой Национальной разведывательной организации», — говорится в тексте.

Ранее пост главы турецкой разведки занимал Хакан Фидан. Теперь же он является министром иностранных дел Турции.

Калын же находился на посту посла в качестве официального представителя Эрдогана с 2014 года.

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