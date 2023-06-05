В Испании пообещали помочь Украине вступить в ЕС

Власти Испании помогут Украине на пути ее вступления в Евросоюз во время своего председательства в совете союза. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Педро Санчес , передает ТАСС.

«Испания продолжит работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на пути к Евросоюзу», — сказал он на совместной пресс-конференции в Мадриде со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном .

Также Санчес отметил, что Мадрид поддерживает интеграцию Стокгольма в НАТО, пожелав коллеге скорейшего завершения процесса вступления, ведь оно будет «способствовать тому, что эта организация станет сильнее, сплоченнее и более подготовленной к решению стоящих перед ней задач».