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Санчес пообещал помочь Украине вступить в ЕС

Власти Испании помогут Украине на пути ее вступления в Евросоюз во время своего председательства в совете союза. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Педро Санчес, передает ТАСС.

В Испании пообещали помочь Украине вступить в ЕС
© globallookpress.com

«Испания продолжит работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на пути к Евросоюзу», — сказал он на совместной пресс-конференции в Мадриде со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Также Санчес отметил, что Мадрид поддерживает интеграцию Стокгольма в НАТО, пожелав коллеге скорейшего завершения процесса вступления, ведь оно будет «способствовать тому, что эта организация станет сильнее, сплоченнее и более подготовленной к решению стоящих перед ней задач».

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