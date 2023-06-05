В Венгрии высказались о решении по вопросу вступления Швеции в НАТО

«Если бы шведские политики в последние годы не делали заявлений, которые были несправедливы по отношению к Венгрии и венгерскому народу, то парламенту, очевидно, было бы намного легче провести это голосование», — сказал он и добавил, что указанные заявления поставили под сомнение качество венгерской демократии и ее существование в целом.