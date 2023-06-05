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Бывший вице-президент США Пенс подал документы для участия в президентских выборах

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в президентских выборах, сообщает Reuters.

Отмечается, что 63-летний Пенс начнет свою кампанию с речи 7 июня в штате Айова.

Ранее сообщалось, что Пенс в ближайшее время выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут осенью 2024 года.

Как отмечается, Пенс собирается побороться за место кандидата в президенты от Республиканской партии со своим бывшим боссом. ABC News указывает, что политику предстоит убедить избирателей, что именно он является хорошим выбором, рекламируя политические достижения, полученные при работе вместе с Трампом.

Сенатор-республиканец выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США

Также сообщалось, что Пенс набирает около 6% рейтинга среди сторонников и представителей Республиканской партии. Как отмечалось, Трампа готовы поддержать на выборах 61% республиканцев.

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