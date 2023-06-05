Согласно распространённому заявлению Минфина США, Белый дом расширил список антироссийских санкций. В него добавили семь физических и одно юридическое лицо. Об этом сообщает ТАСС.

В ограничительные списки были внесены Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Юрий Маколов, Константин Сапожников, Анна Травникова и калужская мастерская керамических изделий Perko Julleuchter. При этом пока остаётся неизвестным, по какой конкретной причине эти лица были внесены в санкционные списки.

Напомним, что попадание в санкционный перечень приводит к заморозке американских активов, а также запрет для компаний и граждан США на ведение бизнеса с его фигурантами. Кроме того, попавшим под санкции запрещен въезд на территорию США.