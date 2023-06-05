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Пентагон: США внимательно следят за атаками на Россию

В Пентагоне заявили о том, что американские власти «внимательно следят» за атаками Киева на российские регионы. Из-за этого Вашингтон допускает риск эскалации конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Пентагон: США внимательно следят за атаками на Россию
© globallookpress.com

На вопрос, могут ли такие атаки, как удары беспилотников по Москве и обстрелы Белгородской области привести к эскалации конфликта на Украине, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сказал, что «риск» эскалации существует «всегда», и США «очень и очень внимательно» за этим наблюдают.

По словам генерала, то, что сейчас происходит на Украине, представляет экзистенциальную угрозу самому существованию этой страны. Для остального мира, в частности, Европы и США спецоперация имеет еще большее значение.

Он также добавил, что Украина «очень хорошо подготовлена» к контрнаступлению против России, однако говорить о том, какие будут последствия от этого наступления еще слишком рано.

Ранее в понедельник стало известно, что в районе Белгорода снова сработала система ПВО. В результате была сбита воздушная цель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой машины.

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