Пентагон: США внимательно следят за атаками на Россию

В Пентагоне заявили о том, что американские власти «внимательно следят» за атаками Киева на российские регионы. Из-за этого Вашингтон допускает риск эскалации конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

На вопрос, могут ли такие атаки, как удары беспилотников по Москве и обстрелы Белгородской области привести к эскалации конфликта на Украине, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сказал, что «риск» эскалации существует «всегда», и США «очень и очень внимательно» за этим наблюдают.

По словам генерала, то, что сейчас происходит на Украине, представляет экзистенциальную угрозу самому существованию этой страны. Для остального мира, в частности, Европы и США спецоперация имеет еще большее значение.

Он также добавил, что Украина «очень хорошо подготовлена» к контрнаступлению против России, однако говорить о том, какие будут последствия от этого наступления еще слишком рано.