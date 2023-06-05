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На Украине просят Зеленского уволить Кличко с должности главы администрации Киева

Две петиции с требованием отстранить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) зарегистрированы в понедельник на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленского попросили уволить Кличко с должности главы администрации Киева
© РИА Новости

Авторы петиций аргументируют свои требования тем, что Кличко, по их мнению, не справляется со своими обязанностями, в частности с организацией работы бомбоубежищ, а также тем, что его администрация попадает в коррупционные скандалы. Чтобы эти обращения были рассмотрены Зеленским, под ними должны подписаться по 25 тыс. человек. На данный момент петиции собрали 194 и 135 подписей.

Кличко совмещает две должности - мэра Киева и главы горадминистрации. Мэр города избирается жителями, а главу КГГА назначает президент. Главой администрации Киева, как правило, становится избранный мэр на весь срок его полномочий.

Тема отставки Кличко в очередной раз возникла на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ после того, как многие жители города в ночь на 1 июня не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В настоящее время комиссия, в состав которой входят представители Государственной службы Украины по ЧС, полиции и районных администраций и служб города, проверяют убежища. Между тем на сайте Зеленского уже появилась петиция об отстранении Кличко от должности на время этой проверки.

В понедельник глава Министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической и заявил, что половина проверенных комиссией укрытий не соответствуют требованиям.

Зеленский ранее пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ. В ответ на это Кличко предложил ему разделить ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент. Сам Кличко заявляет, что за давлением на него стоят опасения команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах.

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