Зеленского попросили уволить Кличко с должности главы администрации Киева

Две петиции с требованием отстранить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) зарегистрированы в понедельник на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Авторы петиций аргументируют свои требования тем, что Кличко, по их мнению, не справляется со своими обязанностями, в частности с организацией работы бомбоубежищ, а также тем, что его администрация попадает в коррупционные скандалы. Чтобы эти обращения были рассмотрены Зеленским, под ними должны подписаться по 25 тыс. человек. На данный момент петиции собрали 194 и 135 подписей.

Кличко совмещает две должности - мэра Киева и главы горадминистрации. Мэр города избирается жителями, а главу КГГА назначает президент. Главой администрации Киева, как правило, становится избранный мэр на весь срок его полномочий.

Тема отставки Кличко в очередной раз возникла на фоне скандала с непригодностью киевских бомбоубежищ после того, как многие жители города в ночь на 1 июня не смогли попасть в укрытия во время воздушной тревоги. В настоящее время комиссия, в состав которой входят представители Государственной службы Украины по ЧС, полиции и районных администраций и служб города, проверяют убежища. Между тем на сайте Зеленского уже появилась петиция об отстранении Кличко от должности на время этой проверки.

В понедельник глава Министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин назвал ситуацию с бомбоубежищами в Киеве критической и заявил, что половина проверенных комиссией укрытий не соответствуют требованиям.