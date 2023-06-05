Стала известна численность населения Украины после года спецоперации

Украинский институт будущего (УИБ) опубликовал демографический прогноз, свидетельствующий, что убыль экономически активного населения в течение нескольких лет приведет к значительному увеличению числа пенсионеров и неработающих граждан. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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Согласно опубликованным данным, Украину с 24 февраля 2022 года покинуло и не вернулось около восьми с половиной миллионов человек. Поэтому в настоящее время население страны составляет около 29 миллионов.

Из этих 29 миллионов работает лишь девять, а если не учитывать трудящихся в государственном секторе, то экономически активно лишь 6 миллионов украинцев. На этом фоне коэффициент фертильности в республике упал ниже единицы.

«Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих», — резюмируется в прогнозе.