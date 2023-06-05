Глава МИД Литвы призвал разбить Россию без «возможности оправиться»

Россия должна потерпеть полное поражение на Украине, ее нужно «разбить так, чтобы у нее не было возможности оправиться», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французской газете Le Figaro. При этом глава литовского внешнеполитического ведомства назвал вступление Украины в НАТО одним из обязательных условий победы над Россией, сообщает EADaily.

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Если Путин не будет побежден и ему останется Крым, то у Путина будет время, чтобы оправиться — у России есть такая способность. Возрождение России будет неизбежным, если ее не остановить и не одолеть, — заявил министр.

Также Гариэлюс Ландсбергис, являющийся внуком известного своей антироссийской позицией литовского политика Витаутаса Ландсбергиса, в беседе с французскими репортерами предупредил об опасности для всей Европы, если Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Россия уже перешла все красные линии. Если не будет решения о принятии Украины в НАТО, Европа окажется в очень опасной ситуации, — заявил глава МИД Литвы.