Глава МИД Литвы призвал разбить Россию без «возможности оправиться»
Россия должна потерпеть полное поражение на Украине, ее нужно «разбить так, чтобы у нее не было возможности оправиться», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французской газете Le Figaro. При этом глава литовского внешнеполитического ведомства назвал вступление Украины в НАТО одним из обязательных условий победы над Россией, сообщает EADaily.
Также Гариэлюс Ландсбергис, являющийся внуком известного своей антироссийской позицией литовского политика Витаутаса Ландсбергиса, в беседе с французскими репортерами предупредил об опасности для всей Европы, если Украина не станет членом Североатлантического альянса.
Россия уже перешла все красные линии. Если не будет решения о принятии Украины в НАТО, Европа окажется в очень опасной ситуации, — заявил глава МИД Литвы.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Украину не берут в НАТО, так как в Альянсе никому «не нужна очередная страна-попрошайка». Приглашение Украины в НАТО было одним из пунктов повестки предстоящего саммита организации в Вильнюсе 11-12 июля, однако в штаб-квартире Альянса тему закрыли.