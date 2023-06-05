Обзор иноСМИ: требования Украины к НАТО и шпионы на Аляске

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«НАТО и Украина: Киев хочет гарантий»

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В последние недели западные СМИ сообщают со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга, что члены альянса согласны с тем, что Украина станет частью НАТО. Но это заявление оказалось несколько вырванным из контекста, пишет чешский портал Lidovky. Страны лишь сошлись во мнении, что Россия «не должна диктовать им, кто может быть членом НАТО». Если они захотят, они примут Украину, «но, кажется, пока им это не нужно».

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем добивается, чтобы решение о будущем его страны в НАТО было принято на июльском саммите альянса в Вильнюсе. В реальности максимум, на который может рассчитывать Украина, - это «дорожная карта», долгосрочный план по вступлению Киева в альянс, содержащий также гарантии безопасности для страны. Речь может идти об индивидуальных гарантиях безопасности от некоторых стран НАТО и гарантиях поставок оружия в случае нового конфликта.

В США рассказали о китайских шпионах под видом туристов

Американские военнослужащие рассказали USA Today, что в последние годы китайские шпионы, «замаскированные под туристов», неоднократно пытались проникнуть на военные базы США на Аляске. В одном случае автомобиль с китайскими гражданами пронесся мимо контрольно-пропускного пункта в городе Фэрбенкс, сообщили несколько солдат.

В конце концов машину остановили и в ходе обыска внутри нее нашли беспилотник. Пассажиры утверждали, что они просто заблудившиеся туристы. На Аляске расположены три крупные военные базы - Объединенная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, а также базы ВВС Форт-Уэйнрайт и Эйлсон недалеко от Фэрбенкса, плюс еще несколько более мелких объектов. Штат считается «ключом к защите страны», учитывая его близость к России, угрозу баллистических ракет со стороны Северной Кореи «и, все чаще, Китая», подчеркивает USA Today.

«Для европейцев не все жизни одинаково ценны»

Согласно отчету Международной организации по миграции (МОМ) при ООН, в период с января по март 2023 года в Центральном Средиземноморье утонул как минимум 441 беженец, что сделало этот квартал самым смертоносным с 2017 года, пишет норвежский антрополог Хайди Могстад в своей статье для Al Jazeera. По ее мнению, эта статистика и реакция на нее европейской общественности и СМИ демонстрирует, что не все жизни одинаково ценны для европейцев.

Проект МОМ «Пропавшие мигранты» выяснил, что с 2014 года в Средиземном море утонули 25 тысяч беженцев. Реальное количество погибших, вероятно, намного выше. Несмотря на это, европейские власти не предприняли никаких реальных попыток создать безопасные и законные маршруты для просителей убежища в Европе. Наоборот, в последние годы наблюдались новые ограничения для беженцев и криминализация поисково-спасательных операций. Кроме того, береговая охрана Ливии, финансируемая ЕС, и береговая охрана Греции регулярно отталкивают от берегов лодки с беженцами, пытающимися пересечь Средиземное море. Реакция европейцев на новости о смертях беженцев достаточно мягкая, отмечает Могстад. Кроме небольшого числа правозащитников и активистов, почти никто не протестует против этих смертей.

Бензема позвонил Роналду, чтобы расспросить о Саудовской Аравии

Французский нападающий клуба «Реал Мадрид», 35-летний Карим Бензема покинет Ла Лигу и станет «соседом» своего друга Криштиану Роналду, который ранее перешел в саудовский «Аль-Наср». Французского футболиста ждет двухлетний контракт с недавним чемпионом Саудовской Аравии - «Аль-Иттихадом», включающий зарплату в сто миллионов евро в год.

Как сообщает 20minutes, недавно Бензема позвонил Роналду, чтобы расспросить его о чемпионате Саудовской Аравии и о жизни в стране. 38-летний португалец в 2023 году стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире с доходом в 124 миллиона евро.

Россия и США сталкиваются в Ливии

Пока США обдумывают, открывать ли вновь свое посольство в Ливии, новый посол Владимира Путина готовится занять свой пост в Триполи, расширяя влияние России на «нефтедобывающую страну на пороге Европы», сообщает Bloomberg.