Бельгия расследует использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом
Спецслужбы Бельгии должны будут прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. С соответствующим поручением обратился к ним премьер-министр страны Александр де Кроо, передает РИА Новости.
В эфире бельгийского телеканала RTBF он заявил, что разведслужбы и военные проанализируют ситуацию и проведут «соответствующие контакты». Премьер-министр заявил, что пока у него нет никакого подтверждения на этот счет, однако вопрос будут изучать.
Кроме того, он указал на наличие четких правил, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Украине.
Информация о том, что украинские диверсанты проникли в Белгородскую область, появилась днем 22 мая. Позднее в Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.
Ранее портал Visegrad 24, ссылаясь на «Польский добровольческий корпус», сообщил, что факт активного участия в атаке на Белгородскую область подтвердили наемники из Польши.