Спецслужбы Бельгии должны будут прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. С соответствующим поручением обратился к ним премьер-министр страны Александр де Кроо, передает РИА Новости.

В эфире бельгийского телеканала RTBF он заявил, что разведслужбы и военные проанализируют ситуацию и проведут «соответствующие контакты». Премьер-министр заявил, что пока у него нет никакого подтверждения на этот счет, однако вопрос будут изучать.

Кроме того, он указал на наличие четких правил, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Украине.

Информация о том, что украинские диверсанты проникли в Белгородскую область, появилась днем 22 мая. Позднее в Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.