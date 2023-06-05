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Бельгия расследует использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

Спецслужбы Бельгии должны будут прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. С соответствующим поручением обратился к ним премьер-министр страны Александр де Кроо, передает РИА Новости.

В эфире бельгийского телеканала RTBF он заявил, что разведслужбы и военные проанализируют ситуацию и проведут «соответствующие контакты». Премьер-министр заявил, что пока у него нет никакого подтверждения на этот счет, однако вопрос будут изучать.

Кроме того, он указал на наличие четких правил, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Украине.

Информация о том, что украинские диверсанты проникли в Белгородскую область, появилась днем 22 мая. Позднее в Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов диверсионной разведгруппы.

Стали известны потери среди зашедших под Белгород украинских диверсантов

Ранее портал Visegrad 24, ссылаясь на «Польский добровольческий корпус», сообщил, что факт активного участия в атаке на Белгородскую область подтвердили наемники из Польши.

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