На борту упавшего бизнес-джета находилась семья американского миллионера
Упавший в США бизнес-джет принадлежал зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne. В самолете находились родственники главы корпорации, миллионера Джона Румпеля. Об этом пишет New York Times.
Как уточняется, кроме экипажа на борту Cessna Citation находились дочь Румпеля, двухлетняя внучка и няня. Есть предположение, что пилот джета мог потерять сознание.
«Не думаю, что они уже нашли обломки. Он за минуту потерял высоту 20 тысяч футов (6 тыс. м - прим.), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости», - сказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния упал бизнес-джет. Самолет рухнул недалеко от населенного пункта Монтебелло. Сообщалось, что на перехват Cessna Citation поднимался истребитель ВВС США F-16. В результате звукового удара жители Вашингтона могли слышать громкий звук. Кроме того, истребитель выпустил несколько сигнальных ракет, чтобы привлечь внимание пилота.
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