$80.88-0.0987.10+0.52

На борту упавшего бизнес-джета находилась семья американского миллионера

Упавший в США бизнес-джет принадлежал зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne. В самолете находились родственники главы корпорации, миллионера Джона Румпеля. Об этом пишет New York Times.

На борту упавшего бизнес-джета находилась семья американского миллионера
© globallookpress.com

Как уточняется, кроме экипажа на борту Cessna Citation находились дочь Румпеля, двухлетняя внучка и няня. Есть предположение, что пилот джета мог потерять сознание.

«Не думаю, что они уже нашли обломки. Он за минуту потерял высоту 20 тысяч футов (6 тыс. м - прим.), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния упал бизнес-джет. Самолет рухнул недалеко от населенного пункта Монтебелло. Сообщалось, что на перехват Cessna Citation поднимался истребитель ВВС США F-16. В результате звукового удара жители Вашингтона могли слышать громкий звук. Кроме того, истребитель выпустил несколько сигнальных ракет, чтобы привлечь внимание пилота.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий