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В МИД Косово допустили уступки сербскому населению

Глава МИД частично признанной республики Косово Доника Гервала-Шварц заявила, что власти Косово открыты к возможности проведения новых местных выборов в муниципалитетах с сербским большинством. Об этом сообщает Reuters.

В МИД Косово допустили уступки сербскому населению
© globallookpress.com

Заявление было сделано главой МИД Косово в ходе встречи с чешским коллегой Яном Липаским в Праге.

"Да, мы готовы провести выборы в этих четырех муниципалитетах, но для этого необходимо предпринять еще несколько шагов", - заявила Гервала-Шварц.

Косовское издание Telegrafi сообщает, что в ЦИК Косово также заявили о готовности к повторному проведению местных выборов на севере Косово.

5 июня докладчик ЕС по Сербии Владимир Бильчик призвал сербов вернуться во властные структуры Косово.

Сербское население и партии бойкотировали частичные местные выборы на севере Косово 23 апреля, что привело к победе албанских кандидатов. Их приход в здания муниципалитетов вызвал протесты и вспышки насилия 29 мая, в результате которых ранения получили около 100 человек. После столкновений НАТО нарастила свое присутствие в Косово, увеличив численность миссии KFOR на 700 человек.

Ранее глава миссии НАТО в Косово KFOR Анджело Микеле Ристучча назвал ошибкой то, что премьер-министр Косово Альбин Курти назначил албанцев главами муниципалитетов края с сербским большинством без консультаций с международными партнерами.

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