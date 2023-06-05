Немецкий полицейский оказался под следствием за слова об Украине

Немецкий полицейский попал под следствие из-за постов в соцсетях про беженцев и поддержку Украины.

Об этом сообщает газета Die Welt.

По информации издания, в 2022 году сотрудник берлинской полиции негативно высказывался о поддержке Киева со стороны Берлина, а также о политике страны в вопросе предоставления жилья беженцам.

Ранее газета FAZ писала, что Украина попросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.