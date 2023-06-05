Кандидат в президенты США призвал заставить Украину пойти на уступки России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в эфире ABC News Украину пойти на серьезные уступки России.

По его мнению, главной угрозой для Соединенных Штатов является Китай, для противостояния которому американские власти должны побыстрее завершить украинский конфликт.

Рамасвами призвал Вашингтон взять на себя обязательство не допускать Украину в НАТО, если это развяжет руки Соединенным Штатам в Европе для противодействия КНР в Азии.

«Китай делает ставку на то, что он собирается пойти на Тайвань, не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами», — подчеркнул политик.