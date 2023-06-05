В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского

Так он отреагировал на вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал Зеленский до полноценного вступления в НАТО.

По его словам, западные страны в тайне ненавидит президента Украины и не уважает его. Эксперт указал, что Украина никогда не будет членом НАТО. При этом Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и не понимает настоящего отношения Запада к нему.