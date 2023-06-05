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В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского

Надежды украинского лидера Владимира Зеленского на то, что бывшую советскую республику примут в Североатлантический альянс иллюзорны, сообщил в эфире U.S. Tour of Duty экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского
© РИА Новости

Так он отреагировал на вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал Зеленский до полноценного вступления в НАТО.

По его словам, западные страны в тайне ненавидит президента Украины и не уважает его. Эксперт указал, что Украина никогда не будет членом НАТО. При этом Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и не понимает настоящего отношения Запада к нему.

Риттер отметил, что украинского президента используют.

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