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Американские власти назвали причину «взрыва» под Вашингтоном

Бизнес-джет Cessna потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния. Именно этот инцидент стал причиной сообщения о «взрыве» в Вашингтоне. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США. Там уточнили также, что расследование происшествия будут вести авиационные власти страны.

Американские власти назвали причину «взрыва» под Вашингтоном
© Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Четвертого июня самолет Cessna Citation около 15 часов (22:00 мск. — NEWS.ru) упал в гористой местности в малонаселенном районе на юго-западе Вирджинии. Самолет вылетел из аэропорта Элизабеттон (штат Теннесси) и направлялся в аэропорт Лонг-Айленд Макартур в Нью-Йорке, — рассказали в FAA.

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При этом в ведомстве подчеркнули, что информация не носит окончательного характера.

4 июня жители американской столицы в социальных сетях сообщили, что услышали грохот на большой территории. В пожарной службе и службе внутренней безопасности города указали, что у них нет сообщений о каких-либо инцидентах в Вашингтоне.

Агентство Reuters в свою очередь сообщило, что власти США подняли в воздух истребители из-за бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство Вашингтона и разбился в соседнем штате Вирджиния. По данным агентства, самолет летел на автопилоте и не реагировал на предупреждения властей. Подчеркивается, что действия истребителей не были причиной крушения джета.

Наряду с этим управление по чрезвычайным ситуациям города Аннаполис, штат Мэриленд) опубликовало заявление, где говорится, что громкий звук был вызван "санкционированным полетом министерства обороны США".

Также правоохранительные органы города Боуи, расположенного в том же штате, сообщили, что "взрывом" на деле оказался звуковой удар, который, вероятно, произвело американское воздушное судно.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения самолета близ побережья Флориды в США. По данным полицейского управления города Венис, сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.

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