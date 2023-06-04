Совет МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран и AUKUS

Совет управляющих МАГАТЭ в ходе предстоящей на следующей неделе сессии обсудит Украину, Иран и трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS). Об этом сообщило в воскресенье постоянное представительство России при международных организациях в Вене в Twitter (заблокирован в РФ).