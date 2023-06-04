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Постпредство РФ: Совет МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран и AUKUS

Совет управляющих МАГАТЭ в ходе предстоящей на следующей неделе сессии обсудит Украину, Иран и трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS). Об этом сообщило в воскресенье постоянное представительство России при международных организациях в Вене в Twitter (заблокирован в РФ).

Совет МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран и AUKUS
© globallookpress.com

"Пятого июня открывается сессия Совета управляющих МАГАТЭ. В повестке дня - Украина, AUKUS, Иран, Ежегодный доклад Агентства, Доклад об осуществлении гарантий, Доклад о техническом сотрудничестве, а также ряд других значимых вопросов", - сообщается в публикации.

Проведение сессии запланировано с 5 по 9 июня. Совет управляющих представляет собой один из двух руководящих органов МАГАТЭ и собирается 5 раз в год.

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