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Нетаньяху обвинил МАГАТЭ в «капитуляции» перед Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) «капитулировало» перед Тегераном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет РИА «Новости».

Нетаньяху обвинил МАГАТЭ в «капитуляции» перед Ираном
© globallookpress.com

Отмечается, что МАГАТЭ приняло решение закрыть два резонансных дела против Тегерана, связанных с мнимыми нарушениями Ираном достигнутых с Западом договоренностей в сфере ядерных исследований.

По мнению Нетаньяху, то, что агентство якобы капитулировало под давление со стороны властей Ирана, является «черным пятном на его репутации».

Премьер пояснил, что снятие обвинений с Ирана приведет к тому, что избежавшая наказания страна продолжит лгать мировому сообществу и по-прежнему, прикрываясь ширмой заявлений официальных лиц, будет продолжать работы над созданием ядерного оружия.

Нетаньяху напомнил, что пять лет назад Израиль опубликовал информацию о ядерной деятельности Ирана.

По его мнению, после того, как появились доказательства обогащения урана в военных, а не гражданских целях, любым заявлениям Тегерана о невиновности не следует доверять ни при каких обстоятельствах.

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