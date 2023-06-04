Нетаньяху обвинил МАГАТЭ в «капитуляции» перед Ираном

Отмечается, что МАГАТЭ приняло решение закрыть два резонансных дела против Тегерана, связанных с мнимыми нарушениями Ираном достигнутых с Западом договоренностей в сфере ядерных исследований.

По мнению Нетаньяху, то, что агентство якобы капитулировало под давление со стороны властей Ирана, является «черным пятном на его репутации».

Премьер пояснил, что снятие обвинений с Ирана приведет к тому, что избежавшая наказания страна продолжит лгать мировому сообществу и по-прежнему, прикрываясь ширмой заявлений официальных лиц, будет продолжать работы над созданием ядерного оружия.

Нетаньяху напомнил, что пять лет назад Израиль опубликовал информацию о ядерной деятельности Ирана.