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В Германии во время протестов получили ранения 50 полицейских

В Лейпциге (Германия) проходят массовые акции протеста левых экстремистов. Во время разгона митингов получили ранения около 50 стражей порядка. Об этом пишет РИА «Новости».

В Германии во время протестов получили ранения 50 полицейских
© globallookpress.com

По данным агентства, протесты в Лейпциге начались в пятницу, 2 июня, после того как суд в Дрездене приговорил к различным тюремным срокам четырех активистов левоэкстремистской организации.

В субботу радикалы снова вышли на улицы, столкновения с правоохранителями продолжались до утра воскресенья.

В пресс-службе полиции Саксонии пояснили, что в ходе операции получили ранения около 50 сотрудников.

Отмечается, что участники акций также пострадали в потасовках. Число пострадавших не разглашается. Также нет данных о госпитализации демонстрантов.

Ранее сообщалось, что участники акций протеста в Париже нанесли существенный ущерб ряду объектов городской инфраструктуры.

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