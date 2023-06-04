В Германии во время протестов получили ранения 50 полицейских
В Лейпциге (Германия) проходят массовые акции протеста левых экстремистов. Во время разгона митингов получили ранения около 50 стражей порядка. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, протесты в Лейпциге начались в пятницу, 2 июня, после того как суд в Дрездене приговорил к различным тюремным срокам четырех активистов левоэкстремистской организации.
В субботу радикалы снова вышли на улицы, столкновения с правоохранителями продолжались до утра воскресенья.
В пресс-службе полиции Саксонии пояснили, что в ходе операции получили ранения около 50 сотрудников.
Отмечается, что участники акций также пострадали в потасовках. Число пострадавших не разглашается. Также нет данных о госпитализации демонстрантов.
Ранее сообщалось, что участники акций протеста в Париже нанесли существенный ущерб ряду объектов городской инфраструктуры.