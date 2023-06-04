Во Франции опубликовали первые постановления по пенсионной реформе

Во Франции опубликовали первые постановления правительства, касающиеся пенсионной реформы.

В постановлениях утверждается «повышение возраста выхода на пенсию» с 62 до 64 лет. Также говорится о продолжительности программ страхования и механизмах досрочного выхода на заслуженный отдых.

Перечислены правила, применяемые к пенсионерам из государственных служб. Пожарные, полицейские и ряд других служащих могут выйти на пенсию до 64 лет. При этом им повысили возраст досрочного ухода.

В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн применила статью 49.3 конституции, что позволило правительству повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.

Это вызвало волну массовых протестов в стране. В демонстрациях участвовало более миллиона участников по всей стране.