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Вучич заявил о скором прибытии второго вертолета Ка-32 из России

Второй противопожарный вертолет Ка-32 скоро будет экспортирован из России в Сербию. Данная техника серьёзно поможет в борьбе с природными катаклизмами. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич заявил о скором прибытии второго вертолета Ка-32 из России
© ТАСС

В День полиции президент и глава МВД осмотрели оружие и технику, включая вертолеты.

Вучич отметил, что сербская полиция скоро будет лучше всех оснащена вертолетами «в этой части Европы». Он также напомнил о грядущей поставке из России

«Скоро получаем второй "Камов", вертолет российский, для тушения пожаров. Это даст огромное преимущество», - сказал Вучич.

По его словам, в эпоху негативных изменений климата и частых лесных пожаров российские вертолеты спасут «много жизней, имущества и лесов».

Ранее Вучич похвалил российский УАЗ «Патриот» из автопарка сербской полиции за хорошую проходимость.

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