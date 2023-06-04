$80.88-0.0987.10+0.52

Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ежедневно получает 200 угроз убийством. Но он вынужден терпеть, поскольку это – часть работы президента, сообщает сербское издание «Новости».

Вучич сообщил об угрозах убийством
© globallookpress.com

Журналисты спросили Вучича о его отношении к демонстрантам, которые ходили по Белграду с повешенной куклой, изображающей президента. Эта кукла появилась на недавних уличных протестах оппозиции.

Вучич ответил:

«Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы... Насколько я понимаю, они делают это каждый день. Каждый день в мой адрес поступает более 200 угроз убийством. Если ты президент, ты должен научиться это терпеть».

Сегодня Вучич участвовал в мероприятиях, посвященном Дню полиции.

Он возложил венок к мемориалу в честь сотрудников МВД, погибших в ходе оборонительно-патриотических войн 1990-1999 годов.

В сопровождении министра внутренних дел президент посетил подразделения полиции, осмотрел технику и вооружения. В частности, во время осмотра автомобилей его внимание привлек УАЗ «Патриот».

«Этот УАЗ хорошо зарекомендовал себя, когда мы ездили на полигон Пасулянские луга. Он везде хорошо показал себя, может подняться куда угодно», - сказал Вучич.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий