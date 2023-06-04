Вучич сообщил об угрозах убийством

Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ежедневно получает 200 угроз убийством. Но он вынужден терпеть, поскольку это – часть работы президента, сообщает сербское издание «Новости».
Журналисты спросили Вучича о его отношении к демонстрантам, которые ходили по Белграду с повешенной куклой, изображающей президента. Эта кукла появилась на недавних уличных протестах оппозиции.
Вучич ответил:
«Я президент республики, и моя работа — терпеть даже угрозы расправы... Насколько я понимаю, они делают это каждый день. Каждый день в мой адрес поступает более 200 угроз убийством. Если ты президент, ты должен научиться это терпеть».
Сегодня Вучич участвовал в мероприятиях, посвященном Дню полиции.
Он возложил венок к мемориалу в честь сотрудников МВД, погибших в ходе оборонительно-патриотических войн 1990-1999 годов.
В сопровождении министра внутренних дел президент посетил подразделения полиции, осмотрел технику и вооружения. В частности, во время осмотра автомобилей его внимание привлек УАЗ «Патриот».
«Этот УАЗ хорошо зарекомендовал себя, когда мы ездили на полигон Пасулянские луга. Он везде хорошо показал себя, может подняться куда угодно», - сказал Вучич.