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Мэр Парижа поддержала протесты против пенсионной реформы

"Смайлики" на здании мэрии Парижа размещены в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в интервью радиостанции France Inter.

Мэр Парижа поддержала протесты против пенсионной реформы
© Газета.Ru

"Я приветствую это движение. Оно подает пример, оно мирное и единое", - отметила она.

Идальго также назвала экономическую ситуацию в стране "катастрофической". Она отметила, что на президентских выборах в стране, на которых победил Эммануэль Макрон, никто не голосовал за пенсионную реформу.

Мэр Парижа высказала мнение, что процесс принятия пенсионной реформы во Франции показал, что "демократия рушится". Говоря о рассмотрении предложения об упразднении пенсионной реформы в Национальном собрании она отметила, что "никогда не стоит закрывать скамейку демократии". Новая акция протеста профсоюзов против повышения пенсионного возраста во Франции пройдет сегодня, 6 июня. Правоохранительные органы ожидают участия от 400 до 600 тыс. человек.

Протест пройдет за два дня до рассмотрения предложения об упразднении пенсионной реформы в Национальном собрании. Закон о судебной реформе был принят правительством в обход Нацсобрания.

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