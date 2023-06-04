Глава Пентагона предупредил о разрушительных последствиях конфликта вокруг Тайваня

Глава Пентагона Остин заявил, что весь мир хочет избежать конфликта из-за Тайваня
Конфликт в Тайваньском проливе, который может возникнуть при реализации «силового сценария» Китая по Тайваню, не стоит считать неотвратимым, заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает CNN. По его словам, международное сообщество не желает подобного противостояния из-за возможных последствий.
«Конфликт не является ни неминуемым, ни неотвратимым. Сдерживание сегодня сильно — и наша задача сохранить его таким. Весь мир заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе. От этого зависит безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок. Как и свобода судоходства по всему миру. Не заблуждайтесь: конфликт в Тайваньском проливе был бы разрушительным», — пояснил Остин.
Как указал глава Пентагона, конфликт в Тайваньском проливе окажет серьезное влияние на мировую экономику. Он также добавил, что выступает за налаживает диалога между США и Китаем как минимум по военной линии.
Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то, что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.