Глава Пентагона предупредил о разрушительных последствиях конфликта вокруг Тайваня

«Конфликт не является ни неминуемым, ни неотвратимым. Сдерживание сегодня сильно — и наша задача сохранить его таким. Весь мир заинтересован в поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе. От этого зависит безопасность коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок. Как и свобода судоходства по всему миру. Не заблуждайтесь: конфликт в Тайваньском проливе был бы разрушительным», — пояснил Остин.