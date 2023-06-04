Правительство Венгрии изменило в воскресенье в своем политическом рекламном видеоролике изображение карты Европы, обозначив на ней Крым как часть территории Украины. Еще день назад Крымский полуостров на этой схематичной карте был отнесен к России.

Новый вариант этого видеоролика появился в воскресенье на сайте правительства Венгрии после официального демарша МИД Украины. В Киеве вызвало недовольство условное изображение карты, на которой Крым закрашен тем же цветом, что и вся территория России.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил украинский МИД.

По каким причинам это произошло, правительство Венгрии не сообщило. Однако одновременно с эти видеороликом на его сайте, а также на экранах венгерского телевидения появился другой, с несколько иным сюжетом, в котором тоже есть карта, но на ней Крым отнесен к Украине. Оба видеоролика - политическая реклама, предназначенная для венгерских граждан и направленная против внутренней оппозиции, которая по мнению правительства, "пытается втянуть Венгрию в войну на Украине".

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины" и осуждает действия России. В этом смысле его позиция соответствует общей позиции Евросоюза. В то же время Венгрия по-прежнему отказывается поставлять оружие на Украину и не разрешает его транспортировку по своей территории другими странами. Она последовательно с самого начала украинского конфликта призывает к его урегулированию мирным путем за столом переговоров.

Видеоролик, вызвавший недовольство в Киеве, содержит призыв к прекращению военных действий.