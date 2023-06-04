Двигавшийся из России танкер заблокировал Суэцкий канал

Танкер, двигавшийся из России в Китай, сломался в Суэцком канале и перекрыл движение. У судна отказал двигатель, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию канала.

В администрации канала заявили, что танкер направлялся из России в Китай. Египетские власти направили ему на помощь три буксира.

Глава администрации канала Усама Раби сказал, что у танкера отказал двигатель. Движение в северном направлении по Суэцкому каналу временно приостановлено. Оно возобновится в обычном режиме после того, как буксиры переместят судно.

По данным Refinitiv Eikon, сломался танкер для сырой нефти SEAVIGOUR. Он ходит под флагом Мальты и был построен в 2016 году.

В Суэцком канале довольно часто происходят сбои в движении из-за технических неполадок судов, но паузы обычно непродолжительны. Так, в мае пришлось буксировать сухогруз, который несколько часов простоял на мели.