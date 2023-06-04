На Украине рассказали о незаконно пересекающих границу гражданах

Украинские пограничники в сутки задерживают около 20 человек, которые пытаются незаконно выехать из страны. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада», пишет РИА Новости.

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«Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах», — рассказал Демченко и добавил, что ежедневно 120-150 граждан получают отказ в пересечении границы.

Представитель украинской Госпогранслужбы добавил, что те, кто хочет покинуть страну, пытаются представить поддельные документы, которые могли бы им дать право на выезд. Уточняется, что такое право имеют мужчины, представившие документ о смерти жены и имеющие троих детей до 18 лет, а также непригодные к военной службе по медицинским показаниям.