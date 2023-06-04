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Кандидат в президенты США призвала заключить союз с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли призвала заключить союз с Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил, что она оговорилась. Об этом пишет агентство The Associated Press (AP).

Кандидат в президенты США оговорилась и призвала заключить союз с Россией
© globallookpress.com

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Политик упомянула сотрудничество Саудовской Аравии с Китаем, отметив, что это негативно отражается на Соединенных Штатах.

«Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем», — отметила она.

Позже пресс-секретарь Хейли Кен Фарнасо прокомментировал ее высказывание, уточнив, что это была ошибка.

«Это очень забавно, она явно оговорилась. <…> Никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли», — подчеркнул он.

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