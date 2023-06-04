Минобороны КНР: Конфликт между Китаем и США станет "невыносимой катастрофой"

"Мы считаем, что Китай и США должны оправдать ожидания стран мира и следовать веяниям времени. Китайско-американские отношения - это больше, чем двусторонние отношения, и они имеют глобальное значение. Международное сообщество надеется на стабильные отношения [двух стран] и обеспокоено любым потенциальным конфликтом или конфронтацией. Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира", - сказал Ли Шанфу в выступлении, которое транслировалось на сайте форума.