NYP: Установлена причина смерти американки, найденной в сундуке 53 года назад

NYP: во Флориде установили причину гибели женщины, которую нашли в сундуке 53 года назад
Полицейские во Флориде установили личность женщины, чье тело обнаружили спрятанным в кофре в сундуке 53 года назад. Об этом сообщает издание The New York Post.
В публикации отмечается, что останки были обнаружены 31 октября 1969 года в лесу вблизи города Сент-Питерсберг. Тогда полиция не смогла установить ее личность, и впоследствии этот случай стал одним из самых среди нераскрытых убийств в городе.
Издание подчеркивает, что полвека детективы много раз пытались определить личность убитой по образцам зубов и костей, но результатов это не приносило. Помочь смог только расширенный анализ ДНК. Он показал, что жертвой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон, которой на момент гибели был 41 год. NYP утверждает, что муж покойной ушел из жизни в 1999 году в Лас-Вегасе. При этом Атертон никогда не числилась пропавшей без вести.
Ранее стало известно, что убийство 62-летней давности в США помогли раскрыть современные технологии анализа ДНК и построения генеалогического древа. Девятилетнюю девочку изнасиловали и задушили, но полученный с ее одежды образец генетического материала преступника позволил найти сначала дочь убийцы, а потом и его самого. Наказан он не будет — мужчина покончил с собой через 10 лет после убийства, когда девять лет исполнилось его собственной дочери.