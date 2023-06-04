NYP: Установлена причина смерти американки, найденной в сундуке 53 года назад

Полицейские во Флориде установили личность женщины, чье тело обнаружили спрятанным в кофре в сундуке 53 года назад. Об этом сообщает издание The New York Post.

В публикации отмечается, что останки были обнаружены 31 октября 1969 года в лесу вблизи города Сент-Питерсберг. Тогда полиция не смогла установить ее личность, и впоследствии этот случай стал одним из самых среди нераскрытых убийств в городе.

Издание подчеркивает, что полвека детективы много раз пытались определить личность убитой по образцам зубов и костей, но результатов это не приносило. Помочь смог только расширенный анализ ДНК. Он показал, что жертвой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон, которой на момент гибели был 41 год. NYP утверждает, что муж покойной ушел из жизни в 1999 году в Лас-Вегасе. При этом Атертон никогда не числилась пропавшей без вести.