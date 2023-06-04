СМИ: В Запорожье прогремел взрыв

Появились новости о взрыве в городе Запорожье . Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Кроме того, известно, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области с 01.32 объявлена воздушная тревога.

Ранее «Свободная пресса» приводила слова военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева о том, что для прикрытия всех пропускных пунктов на приграничных с Украиной российских территориях необходимо выдвинуть воинские части, в том числе с призывным контингентом.