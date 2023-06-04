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СМИ: В Запорожье прогремел взрыв

Появились новости о взрыве в городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

СМИ: В Запорожье прогремел взрыв
© Открытые источники

«Запорожье, местные паблики сообщают о взрыве», - сказано в Телеграм-канале СМИ.

Кроме того, известно, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области с 01.32 объявлена воздушная тревога.

Ранее «Свободная пресса» приводила слова военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева о том, что для прикрытия всех пропускных пунктов на приграничных с Украиной российских территориях необходимо выдвинуть воинские части, в том числе с призывным контингентом.

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