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Жители европейского города пожаловались на агрессию украинских беженцев

Украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей. Об этом сообщает местный портал Lublin112.

Жители европейского города пожаловались на агрессию украинских беженцев
© Reuters

Горожане жалуются на группу из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями. Из-за них, по словам местных жителей, некогда мирный город стал «местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».

Отмечается, что сначала с беженцами не было проблем и они никаким образом не привлекали к себе внимание. Но со временем начали происходить «тревожные и шокирующие события». Портал приводит случай, когда полицейские пытались поговорить с одним из украинцев, а более десятка его соотечественников начали отгонять служителей закона. Их удалось успокоить лишь применением силы со стороны полиции.

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