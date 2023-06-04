Жители европейского города пожаловались на агрессию украинских беженцев

Горожане жалуются на группу из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями. Из-за них, по словам местных жителей, некогда мирный город стал «местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».

Отмечается, что сначала с беженцами не было проблем и они никаким образом не привлекали к себе внимание. Но со временем начали происходить «тревожные и шокирующие события». Портал приводит случай, когда полицейские пытались поговорить с одним из украинцев, а более десятка его соотечественников начали отгонять служителей закона. Их удалось успокоить лишь применением силы со стороны полиции.