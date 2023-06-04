Трампа жестко раскритиковали за обращение к Ким Чен Ыну

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Трамп поздравил Ким Чен Ына и поплатился за это

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына со вступлением Северной Кореи в исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает издание New York Post. Соратники Трампа по партии, узнав о его действии, оценили случившееся крайне негативно.

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© ТАСС

Поздравляю Ким Чен Ына, — цитирует издание сообщение Трампа, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По информации NYP, поздравление вызвало критику членов Республиканской партии США. Так, кандидат в президенты страны Никки Хейли назвала в своем Twitter фарсом то, что Северная Корея «играет ведущую роль во Всемирной организации здравоохранения».

В свою очередь губернатор штата Джорджия Брайан Кемп, также в Twitter, заявил, что «освобождение» США от Джо Байдена «не начинается с поздравления диктатору Северной Кореи».

Ранее Трамп рассказал о том, что он вел совместную работу с российским коллегой Владимиром Путиным в сфере отказа от ядерного оружия во время своего руководства американской администрацией.

Он также пожелал президенту США Джо Байдену быть осторожнее. Таким образом бывший американский лидер отреагировал на падение главы государства, которое произошло на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в штате Колорадо. Трамп также выразил надежду, что Байден не пострадал.

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