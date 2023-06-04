Трампа жестко раскритиковали за обращение к Ким Чен Ыну

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына со вступлением Северной Кореи в исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает издание New York Post. Соратники Трампа по партии, узнав о его действии, оценили случившееся крайне негативно.

Поздравляю Ким Чен Ына, — цитирует издание сообщение Трампа, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По информации NYP, поздравление вызвало критику членов Республиканской партии США. Так, кандидат в президенты страны Никки Хейли назвала в своем Twitter фарсом то, что Северная Корея «играет ведущую роль во Всемирной организации здравоохранения».

В свою очередь губернатор штата Джорджия Брайан Кемп, также в Twitter, заявил, что «освобождение» США от Джо Байдена «не начинается с поздравления диктатору Северной Кореи».

Ранее Трамп рассказал о том, что он вел совместную работу с российским коллегой Владимиром Путиным в сфере отказа от ядерного оружия во время своего руководства американской администрацией.