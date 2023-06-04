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В Сербии прошла пятая антиправительственная акция протеста

В сербской столице прошла пятая за последние несколько недель антиправительственная акция. Об этом сообщает издание «Правда».

Сербы вышли на пятую акцию протеста в столице
© Reuters

Участники акции «Сербия против насилия» прошли по улицам от здания Народной скупщины в центре Белграда до здания администрации сербского лидера.

Отмечается, что демонстранты требуют запретить все реалити-шоу и другие передачи, пропагандирующие насилие и безнравственность, а также выступают за закрытие некоторых СМИ, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, включая смену руководства всех крупных каналов. Также среди требований — отставка главы МВД страны Бранислава Гашича и руководителя Агентства безопасности и информации Александра Вулина.

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