Соединенные Штаты воспользовались Украиной для того, чтобы завоевать Европу. Такое мнение Палермо в интервью интернет-изданию l’Antidiplomatico.

По словам Палермо, в общей картине событий Украина — лишь часть длительного процесса «распространения американского капитала и вооруженных сил» в Европе. Экономист считает, что уничтожение украинских материальных ресурсов позволяет получить Соединенным Штатам преимущественное право для захвата ее человеческих и материальных ресурсов на этапе восстановления.