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В Италии раскрыли планы США на Украину

Соединенные Штаты воспользовались Украиной для того, чтобы завоевать Европу. Такое мнение Палермо в интервью интернет-изданию l’Antidiplomatico.

В Италии раскрыли планы США на Украину
© Reuters

По словам Палермо, в общей картине событий Украина — лишь часть длительного процесса «распространения американского капитала и вооруженных сил» в Европе. Экономист считает, что уничтожение украинских материальных ресурсов позволяет получить Соединенным Штатам преимущественное право для захвата ее человеческих и материальных ресурсов на этапе восстановления.

«После этого Вашингтон перейдет к реализации своей основной цели — завоеванию Европы», — отметил эксперт.

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