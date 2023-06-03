Автор издания Al Hadath Али Аль-Сарраф заявил в своей статье, что Великобритания должна проявлять большую бдительность в отношениях с Россией при значительной эскалации напряженности между странами.

По мнению автора, Великобритания с юмором и скепсисом относится к данной проблеме и вероятности открытого противостояния с Россией. Он также сослался на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что британцы напрямую вовлечены в украинский конфликт и выступают в нем против РФ.