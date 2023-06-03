СМИ указали на эскалацию напряженности между РФ и Британией

Al Hadath: Британия зря игнорирует эскалацию напряженности в отношениях с Россией
Автор издания Al Hadath Али Аль-Сарраф заявил в своей статье, что Великобритания должна проявлять большую бдительность в отношениях с Россией при значительной эскалации напряженности между странами.
По мнению автора, Великобритания с юмором и скепсисом относится к данной проблеме и вероятности открытого противостояния с Россией. Он также сослался на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что британцы напрямую вовлечены в украинский конфликт и выступают в нем против РФ.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что к расширению НАТО, которого изначально пыталась избежать Россия, привели действия РФ на Украине. По его словам, специальная военная операция России, стремившейся предотвратить расширение НАТО, якобы заставила Запад "переосмыслить архитектуру евро-атлантической безопасности и подтолкнула еще большее число стран к обеспечению коллективной безопасности под эгидой" Североатлантического альянса.