Временный поверенный Украины в Венгрии сделал официальный демарш за публикацию правительством страны видео с призывом к мирному урегулированию конфликта, где показана карта Украины без Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.