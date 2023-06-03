Сийярто: украинские политики «набросились» на Орбана за призывы к миру

Киев постоянно позволяет себе критические высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне его позиции по Украине, отметил глава МИД республики Петер Сийярто.Об этом пишет РИА «Новости».

Сийярто напомнил, что накануне Орбан в очередной раз призвал к скорейшему установлению мира на Украине. Заявление главы республики, уточнил дипломат, привело к тому, что украинские политики «набросились» на него.

По мнению министра, политикам, которые выступают за мир, нередко приходится сталкиваться с нападками, слышать критику в свой адрес.

Вместе с тем, Венгрия планирует и дальше отстаивать свою позицию, призывать к тому, чтобы стороны сели за стол переговоров, заметил дипломат.

«Нет решения [этого конфликта] на поле боя! Там только погибшие! Решение за столом переговоров», - констатировал Сийярто.