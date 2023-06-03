$80.88-0.0987.10+0.52

Сийярто: украинские политики «набросились» на Орбана за призывы к миру

Киев постоянно позволяет себе критические высказывания в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне его позиции по Украине, отметил глава МИД республики Петер Сийярто.Об этом пишет РИА «Новости».

Сийярто: украинские политики «набросились» на Орбана за призывы к миру
© globallookpress.com

Сийярто напомнил, что накануне Орбан в очередной раз призвал к скорейшему установлению мира на Украине. Заявление главы республики, уточнил дипломат, привело к тому, что украинские политики «набросились» на него.

По мнению министра, политикам, которые выступают за мир, нередко приходится сталкиваться с нападками, слышать критику в свой адрес.

Вместе с тем, Венгрия планирует и дальше отстаивать свою позицию, призывать к тому, чтобы стороны сели за стол переговоров, заметил дипломат.

«Нет решения [этого конфликта] на поле боя! Там только погибшие! Решение за столом переговоров», - констатировал Сийярто.

Ранее Орбан предупредил, что слова западных лидеров о возможном разрастании украинского кризиса до Третьей мировой войны следует воспринимать серьезно.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий