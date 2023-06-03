Специалисты приступили к отгрузке нефти с заброшенного танкера Safer

Специалисты приступили к отгрузке 1,1 млн баррелей нефти с заброшенного танкера Safer. Операция проходит под эгидой ООН, пишет «КоммерсантЪ».

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По данным газеты, судно было построено в 1976 году. С конца 1980-х правительство Йемена использовало пришвартованный в районе города Ходейда корабль в качестве резервуара для хранения нефти.

В 2015 году, на фоне вооруженного конфликта в стране, власти перестали заботиться о танкере, текущий ремонт и обслуживание не производились. В результате, в его корпусе возникла течь, вода проникла в моторное отделение.

По мнению экспертов, в ближнесрочной перспективе Safer может разрушиться. Это приведет к катастрофе, на ликвидацию последствий которой потребуется затратить не менее $20 млрд.

В 2022 году страны, заинтересованные в предотвращении ЧП, провели конференцию в Гааге. В ее рамках была собрана значительная сумма, которую планируется потратить на откачку и перевозку нефти, транспортировку судна до верфи и его последующую утилизацию.