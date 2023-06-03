В Раде назвали условие выживания Украины как государства
Выполнение всех указаний Международного валютного фонда (МВФ) является важнейшим условием выживания Украины. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, передает РИА Новости.
«Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания», - сказал он.
По словам Гетманцева, за всю историю отношений с МВФ Киев ни разу не выполнил взятые обязательства. При этом в 2023 году Украина должна «выполнить 17 структурных маяков» - законодательных изменений, прописанных в меморандумах фонда. Иначе МВФ заблокирует программы помощи и не перечислит деньги, что станет катастрофой для Киева.
Глава налогового комитета отметил, что МВФ для Украины выполняет не только роль кредитора, но и выступает «фасилитатором» в отношениях Киева и других государств. В частности, МВФ помогает отсрочить погашение существующих долгов «незалежной».
В мае ООН опубликовала доклад, из которого следует, что экономика Украины в 2022 сократилась на 29,1%. В этом году ее ждет стагнация.