В Раде назвали условие выживания Украины как государства

«Сегодня сотрудничество с фондом является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания», - сказал он.

По словам Гетманцева, за всю историю отношений с МВФ Киев ни разу не выполнил взятые обязательства. При этом в 2023 году Украина должна «выполнить 17 структурных маяков» - законодательных изменений, прописанных в меморандумах фонда. Иначе МВФ заблокирует программы помощи и не перечислит деньги, что станет катастрофой для Киева.

Глава налогового комитета отметил, что МВФ для Украины выполняет не только роль кредитора, но и выступает «фасилитатором» в отношениях Киева и других государств. В частности, МВФ помогает отсрочить погашение существующих долгов «незалежной».